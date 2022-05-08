Полк «Азов» заявив про знищення 2,5 тисячі окупантів у Маріуполі

Українські військові вбили в Маріуполі 2,5 тисячі російських військових та поранили ще 5 тисяч окупантів – це понад 15% втрат російської армії у війні проти України. Про це заявив офіцер управління розвідки полку «Азов» Ілля Самойленко 8 травня, передає hromadske.

«Захоплення Маріуполя відбувається останні 2,5 місяці. Ситуація така, якої раніше ніколи не бачили в історії. Така облога і таке захоплення відбувалося так довго, як ще не було в історії, з такою кількістю жертв серед військових ворога і значних втрат серед мирного населення», – сказав Самойленко.

За його підрахунками, понад 25 тисяч людей було вбито російською армією під час блокади Маріуполя, здебільшого цивільні. Водночас відбувається евакуація невеликих груп маріупольців.

Самойленко уточнив, що йдеться лише про ті втрати, які завдав ворогу полк «Азов» – без урахування втрат, які нанесла 36-та окрема бригада морської піхоти. Він додав, що українські бійці з «Азову» також знищили понад 60 російських танків і пошкодили ще 30 (це 10% російських втрат), а також знищили 10% артилерійських систем окупантів.

Зазначимо, російські окупанти ведуть інтенсивні обстріли заводу «Азовсталь» у блокадному Маріуполі. Лише за ніч 8 травня українські бійці нарахували 25 вильотів, зокрема трьох стратегічних бомбардувальників. Окупанти залучають танки, міномети, снайпери, завод намагається штурмувати піхота.

4 травня російські війська прорвались на територію «Азовсталі» – попри заяви росії, що завод вирішили взяти в облогу, а не штурмувати. Між українськими бійцями та окупантами тривають важкі бої.

У цей час Україна та росія за підтримки ООН домовились про евакуацію цивільних, які ховались у бомбосховищах заводу. Евакуація розпочалась 1 травня, а 7 травня українська влада повідомила про те, що вдалося вивезти всіх жінок, дітей та літніх людей.

В «Азові» не можуть бути впевненими, чи евакуювали всіх, оскільки немає спеціальної техніки, щоб розібрати завали. На території заводу є безліч загиблих серед цивільних та військових. Під час евакуації мирних мешканців загинули троє українських військових, ще шістьох було поранено.

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