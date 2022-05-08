На Сході ЗСУ ліквідували ще 190 окупантів та 15 танків

Станом на вечір 8 травня у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» тривають бої захисників України з російськими загарбниками. Впродовж дня ЗСУ ліквідували вже 190 окупантів, 15 танків та по 12 бойових машин та бронетранспортерів. Про це йдеться у Facebook оперативно-тактичного угруповання «Схід».

8 травня російські війська здійснили чотири атаки на Сході. Зараз досі тривають бої. Втрати ворога становлять:

особового складу – до 190

танків – 15

бойових броньованих машин – 12

бронетранспортерів – 12

бронетанкову техніку – 1

МТЛБ (бронетранспортер) – 1

мінометні розрахунки – 1

АТТ (важких артилерійських тягачів) – 6

паливозаправники – 1

безпілотників – 2

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