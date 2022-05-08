На Левандівці юнак випав із 14 поверху

На вулиці Широкій у Львові виявили тіло 17-річний юнака, що випав з балкона багатоповерхівки. Інформацію про гибель неповнолітнього Львівському порталу підтвердили у пресслужбі поліції Львівщини.

За попередньою інформацією, випадок стався у суботу ввечері, 7 травня, близько 21.30 год. у мікрорайоні Левандівка.

«Неповнолітній випав з балкона сходової клітки на вулиці Широків із 14-го поверху будинку. В результаті падіння він загинув. Відкрито кримінальне провадження», – повідомили у поліції.

Розглядається версія самогубства.

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