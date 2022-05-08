Львів передав ще два автобуси на потреби 125 бригади тероборони

Львів передав 125-й окремій бригаді територіальної оборони Збройних сил України ще два автобуси, отримані нещодавно від польського міста Сьверклянець. Йдеться про 12-метрові автобуси марки Solaris. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Як відомо, цього тижня Львів вже передав на потреби військових 2 подібні автобуси марки MAN.

Зауважимо, загалом Львів отримав від польських міст 30 великих низькопідлогових автобусів. Після оформлення всіх відповідних документів частина з них курсуватиме на міських маршрутах, а решту передають на інші спеціальні потреби.

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