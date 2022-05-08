ОСТАННІ НОВИНИ

Львів передав ще два автобуси на потреби 125 бригади тероборони

Андрій Котенський

|

Львів передав 125-й окремій бригаді територіальної оборони Збройних сил України ще два автобуси, отримані нещодавно від польського міста Сьверклянець. Йдеться про 12-метрові автобуси марки Solaris. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Як відомо, цього тижня Львів вже передав на потреби військових 2 подібні автобуси марки MAN.

Зауважимо, загалом Львів отримав від польських міст 30 великих низькопідлогових автобусів. Після оформлення всіх відповідних документів частина з них курсуватиме на міських маршрутах, а решту передають на інші спеціальні потреби.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна
Ярослав Зубченко
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна

У «Єдиних новинах» досі працюють люди, які очолювали канали Медведчука, піарили Мураєва та вели марафон «Тхне Соросом». ...

Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії

Українська митниця не спромоглася ввести анонсовані обмеження і продовжила розмитнення автомобілів для власних потреб ук...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів