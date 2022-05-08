8 травня «Укрзалізниця» проведе лише один евакуаційний рейс

«Укрзалізниця» призначила додатково лише один рейс на неділю, 8 травня. Вирушить потяг із Покровська до Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

16:30 – Рейс№ 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів

В Укрзалізниці нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів може змінюватися, тому необхідно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

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