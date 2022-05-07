Російські вояки продовжують калічити дітей в Україні

Внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні постраждали щонайменше 633 дитини: 223 загинули, 410 малюків дістали поранення. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Під час обстрілів росіян за минулу добу, на щастя, ніхто з українських дітей не загинув. Кількість жертв не змінилась – 223 малюки, проте побільшало поранених – до 410 осіб (+2).

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 98, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 44, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській – 15.

Ці цифри не є остаточні, оскільки кількість жертв ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

5 травня внаслідок обстрілу ворогом житлових будинків с. Червона Поляна Харківської області отримав поранення 11-річний хлопчик.

4 травня колона приватних авто, які виїхали з м. Вовчанськ Харківської області в смт. Старий Салтів, окупанти обстріляли. Внаслідок цього 6-місячна дитина, яка перебувала в одній із машин, отримала поранення, місцезнаходження іншої 13-річної дівчинки наразі не відоме.

Своїми щоденними бомбардуваннями та обстрілами збройні сили рф пошкодили 1635 закладів освіти, 126 із них зруйновані повністю.

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