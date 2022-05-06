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російські окупанти вбили в Україні 223 дитини

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 5 травня понад 631 дитина постраждала в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації. За офіційними даними загинуло 223 дитини, поранено понад 408. Про це йдеться в Телеграмі Офісу генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 44, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15.

5 травня через обстріл окупантами регіонального ландшафтного парку «Фельдман Екопарк» в смт. Лісне Харківського району Харківської області загинув 15-річний хлопець-волонтер, який допомагав годувати та евакуювати тварин.  5 травня стало відомо, що 23 квітня внаслідок бомбардування с. Новоселівка Покровського району Донецької області загинув 17-річний юнак.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1607 закладів освіти. При цьому 121 з них зруйновано повністю.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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