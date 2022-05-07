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На кордоні із Польщею затримали чергового ухилянта

Андрій Котенський

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Вранці 7 травня у пункт пропуску «Краківець», що на Львівщині, під час дачі хабаря прикордонникам затримали чергового ухилянта. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України Західного кордону.

За даними відомства, 33-річний водій легковика «Форд», громадянин України, надав інспектору прикордонного контролю документи для перетну кордону, що мали б підтвердити його право виїзду в умовах воєнного стану.

Згідно з медичною довідкою чоловік був непридатний до військової служби, та під час перевірки документів виявилось, що вони фальшиві. Аби все ж спробувати потрапити за кордон молодик дав прикордонникам 1100 доларів США.

Тепер на ухилянта очікує суд за використання підроблених документів під час перетину кордону, та спроби підкупу прикордонників.

Затриманого передали працівникам Нацполіції.

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