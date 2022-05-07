Командира Івана Антонюка посмертно наророджено орденом Хмельницького

Указом Президента України старший лейтенант Іван Антонюк нагороджений орденом «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня (посмертно) – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Випускник 2019 року Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного старший лейтенант Іван Антонюк (позивний «Антоніо») загинув на війні із Росією у березні.

Юнак, який очолював «Молодий Народний Рух» на Волині, з початком російської агресії 2014 року свідомо долучився до спротиву ворогу і добровольцем пішов на фронт. За вісім років він пройшов шлях від солдата до командира роти, то ж знав, як приборкувати рашистів та сепаратистів.

Вже через рік після закінчення Львівського видового вишу, за значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність та самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм та зразкове виконання службових обов’язків лейтенант Іван Антонюк був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Всі, хто знав Івана, – а це і командири, і побратими, і представники засобів масової інформації, – стверджують: загинув дійсно командир від Бога, фаховий офіцер, який досконало володів усіма зразками озброєння, які були у підрозділі; людина з беззаперечним авторитетом, щирий і надійний товариш, який завжди підставляв своє міцне плече і за потреби приходив на допомогу.

24 ОМБр імені короля Данила пам’ятатиме відважного офіцера, який свято вірив, що перемога над ворогом – не за горами. У колективі добре відомі його слова, сказані під час останньої ротації на Світлодарській дузі про те, що «Ми – королівські піхотинці, і ми чітко дотримуємось наказів командирів, інструкцій та домовленостей. Буде наказ взяти, наприклад, висоту – я чітко на усі 100% запевняю – ця висота буде взята. Я у своїх бійцях впевнений!».

Життя лейтенанта обірвалося у перший місяць війни на Луганщині. Разом із побратимами ціною власного життя він зупинив ворожі танки, не дав їм прорватися у стратегічно важливому місці.

У березні Іван планував відзначити з побратимами своє тридцятиліття, а згодом – одружитись із дівчиною-медиком, яка рятує життя наших воїнів на полі бою.

Указом Президента України Іван Антонюк нагороджений орденом «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня (посмертно) – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі.

Спочивай з миром, воїне!

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