Через загрозу обстрілів Львівська опера скасувала всі заходи на два дні

Враховуючи високу ймовірність загострення воєнних дій впродовж 8–9 травня, задля безпеки працівників та відвідувачів, адміністрація Львівської національної опери прийняла рішення про закриття театру для відвідування на цей період. Про це йдеться на сайті Львівської опери на сторінці у Facebook.

Події 8 травня (неділя) – концерт «Єдина» у Дзеркальній залі та виконання Симфонії №3 Б. Лятошинського у Глядацькій залі, а також індивідуальний огляд театру – не відбуватимуться.

Для повернення чи обміну квитків, придбаних онлайн, просять звернутися до квиткового операратора Kontramarka.ua, або ж за емейлом [email protected]

Для повернення квитків, придбаних у касі театру – необхідно звернутися у касу Львівської національної опери:

м. Львів, пр. Свободи, 28

+38 (032) 235-65-86, +38 (068) 168-70-96

Графік роботи 11:00-18:00 (перерва 14:00-15:00, вихідний – понеділок).

Раніше голова Львівської військової держадміністрації Максим Козицький розповів, чи варто львів’янам виїжджати за місто на 9 травня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.