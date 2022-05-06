За добу на Львівщині погасили 18 пожеж сухостою

Працівники ДСНС за добу ліквідували 18 пожеж сухостою майже у всіх районах Львівської області. Про це повідомив голова ОВА Львівщини Максим Козицький.

Так, четвер, 5 травня, у всіх районах області, крім Яворівського та Самбірського зайнялися пожежі через підпал сухої трави. Згоріло майже 2 гектари землі.

Зауважимо, у воєнний час спалювання трави можуть прирівняти до диверсії, що передбачає кримінальну відповідальність.

За самовільне спалювання сухостою громадянам загрожує від 3 060 до 6 120 гривень штрафу, а для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 гривень. За ті ж дії, вчинені на території заповідників, паліям загрожує штраф у розмірі від 6 120 до 12 240 гривень.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.