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За добу на Львівщині погасили 18 пожеж сухостою

Анастасія Диняк

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Працівники ДСНС за добу ліквідували 18 пожеж сухостою майже у всіх районах Львівської області. Про це повідомив голова ОВА Львівщини Максим Козицький.

Так, четвер, 5 травня, у всіх районах області, крім Яворівського та Самбірського зайнялися пожежі через підпал сухої трави. Згоріло майже 2 гектари землі.

Зауважимо, у воєнний час спалювання трави можуть прирівняти до диверсії, що передбачає кримінальну відповідальність.

За самовільне спалювання сухостою громадянам загрожує від 3 060 до 6 120 гривень штрафу, а для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 гривень. За ті ж дії, вчинені на території заповідників, паліям загрожує штраф у розмірі від 6 120 до 12 240 гривень.

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