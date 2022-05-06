України здобула на Дефлімпіаді вже 46 медалей та продовжує лідирувати

Вже четвертий день поспіль національна дефлімпійська збірна команда України утримує першу позицію на XXIV Літніх Дефлімпійських іграх. Станом на 5 травня України виборола 46 медалей. Про це Львівському порталу повідомили в Національному паралімпійському комітеті.

5 травня збірна здобула 8 високих нагород серед яких – 5 золотих, 3 срібних. Відтак за чотири дні Україна виборола 46 медалей, серед яких – 24 золоті, 9 срібних та 13 бронзових.

У паралімпійському комітеті підкреслюють, що національна збірна вже перетнула рубіж завойованих на усіх попередніх Дефлімпійських іграх золотих медалей: від першої Дефлімпіади Незалежної України (1993) до Дефлімпіади-2017 року.

5 травня двома золотими медалями завершили змагання на Дефлімпіаді-2021 збірна з дзюдо, виборовши найвищі нагороди у командах жінок та чоловіків. Отож, наші чемпіонки та чемпіони:

Жіноча команда:

Авдєєва Катерина

Колеснікова Валерія

Кравченко Оксана

Погорєлова Марина

Шепелюк Катерина

Шостак Анна

Чоловіча команда:

Куля Максим

Маклаков Володимир

Мозирев Владислав

Нетяга Лука

Фандєєв Артем

Шеретов Дмитро

За результатами участі у ХХIV літніх Дефлімпійських іграх-2021 національна дефлімпійська збірна команда з дзюдо виборола 13 нагород, з яких 5 золотих, 2 срібних та 6 бронзових та посіла перше загальнокомандне місце серед 25 країн учасниць.

Також яскраво «вистрілила» і кульова стрільба: 2 золоті нагороди. Чемпіонками у стрільбі стали: Афонченко Інна (пневматичний пістолет, 10м) та Ликова Віолета (пневматична гвинтівка, 10 м).

У плаванні 5 травня – 1 золота та 3 срібні нагороди. Золоту медаль виборов Коломієць Олексій (100 м брасом) Срібні медалі завоювали: Махник Аніта (100 м брасом), Гриценко Владислав (100 м брасом). А також жіноча естафета (4х200 вільним стилем) – Махник Аніта, Іваненко Катерина, Тарасенко Дар’я, Терещенко Ірина.

Зауважимо, Дефлімпіада – це спортивні змагання найвищого рівня для людей з проблемами слуху. Цьогорічні змагання триватимуть з 1 по 15 травня у Бразилії.