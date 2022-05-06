У Львові організували онлайн-навчання української мови: як долучитись

Львів долучився до культурно-освітньої ініціативи «Єдині», яка передбачає онлайн-навчання української мови. Розмовні клуби проєкту відбуваються щосуботи о 12:00 у міських бібліотеках. Триватиме навчання протягом травня. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

«Шановні львів’яни та гості міста! Якщо ви прагнете спілкуватися українською і вам бракує практики, тоді саме час приєднатися до нас. Запрошуємо реєструватися на розмовні клуби «Єдині» у бібліотеку, яка є найближчою до вас. Будемо раді вас бачити на заняттях розмовних клубів у вашому місті!», – повідомляють організатори навчань.

Зареєструватися на онлайн навчання української мови можна за посиланням.

Контактна особа – Анастасія Нечипоренко, +380964465991.

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