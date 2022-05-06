Розвідка США допомогла Україні потопити «Москву», – NYT

США надали Україні розвіддані, що допомогли вразити російський крейсер «Москва» – флагман Чорноморського флоту рф. Як пише УП, про це повідомляє NYT з посиланням на високопоставлених американських чиновників.

NYT пише, що відразу після удару представники адміністрації Байдена «скрупульозно мовчали», відмовляючись підтвердити навіть факт завдання удару по «Москві». Але останніми днями американські офіційні особи підтвердили, що дані з джерел американської розвідки були надані Україні за кілька годин до запуску ракет «Нептун».

Офіційні особи відмовилися уточнити, яку саме інформацію передали.

Американський чиновник повідомив, що українці питали американців про корабель, що пливе в Чорному морі на південь від Одеси. Штати ідентифікували його як «Москву» та підтвердили його місцезнаходження. Відтак українські сили націлилися на корабель і завдали удару без відома США.

В той же час, за словами одного чиновника, «інформація виходить за рамки простого повідомлення про місцезнаходження корабля в Чорному морі».

Як заявили інші офіційні особи, немає певності, що Україна могла вразити корабель без допомоги США.

Про допомогу американської розвідки у завданні удару по «Москві» раніше повідомляв NBC News.

Раніше повідомлялося, що Штати надали розвідувальні дані про російські підрозділи, це дозволило українцям атакувати і вбивати багатьох російських генералів під час війни Росії в Україні.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня дві українські ракети «Нептун» влучили у крейсер «Москва», який є флагманом Чорноморського флоту росії. Виникла пожежа і, як стверджувало оперативне командування «Південь» ЗСУ, корабель почав тонути.

15 квітня міністерство оборони рф визнало, що російський ракетний крейсер «Москва» затонув.

Як писав Львівський портал, вартість крейсера «Москва» оцінюють у 750 мільйонів доларів. Це є найдорожчою військовою втратою росії у війні з Україною.

Відомо, що «Москва» брала участь в операції біля острова Зміїний в Одеській області і, за українськими даними, саме цьому крейсеру сказали: «Русский военный корабль, иди на ***». Водночас цей корабель також став ескізом для однойменної поштової марки.

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