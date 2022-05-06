Нацбанк випустить першу пам’ятну монету, присвячену боротьбі України з рф

Національний банк України випустить серію пам’ятних монет, які розповідатимуть про загальнонаціональний героїчний супротив російським загарбникам. Першою буде 5-гривнева монета «В єдності – сила». Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

Нацбанк оголосив результати конкурсу ескізів і творчих робіт, присвячених боротьбі України з російськими окупантами, тож розпочинає роботу над створенням відповідної серії пам’ятних монет. Перша із них називатиметься «В єдності – сила».

Це буде монета номіналом 5 гривень, на одному боці якої відтворять мотиви ескізу «Єдність – сила» авторства Аліни Малюти, що увійшов до п’яти кращих ескізів за підсумками відкритого голосування. Інший бік – за мотивами ескізу «Допомога країн-партнерів» авторства Сергія Топкіна, який також брав участь у конкурсі.

Натисніть на зображення для збільшення

«Наша монета матиме назву «В єдності – сила». Сила, яка відображатиме всенародне єднання українців у боротьбі проти російського агресора, а також міжнародну підтримку, яку надає Україні весь світ», – прокоментував заступник голови Національного банку України Олексій Шабан.

За підсумками відкритого народного голосування найбільшу кількість голосів отримали також ескізи:

«Острів Зміїний». Автор роботи – Віталій Шеварьов (Україна)

«Привид Києва». Автор роботи – Марина Куц (Україна)

«Слава Героям». Автор роботи – Мирослав Грич (Miroslav Hric) (Словаччина\Чехія)

«Україна – мати героїв». Автор роботи – Марія Падій (Україна)

Отримані інші ескізи та творчі роботи Національний банк також буде втілювати в нумізматичній продукції України (пам’ятних монетах, медалях, сувенірних банкнотах).

Додамо, що загальнонаціональне голосування за кращі ескізи монет та творчі роботи, присвячені героїчному опору Збройних Сил України та всього українського народу військовій агресії рф, тривало 5-20 квітня. Участь у ньому взяли майже 3000 людей. Вибір можна було здійснити серед 80 робіт від 35 учасників, які взяли участь у конкурсі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.