ЗСУ збили ще 15 повітряних цілей ворога

5 травня українська протиповітряна оборона збила 15 повітряних цілей окупантів. Про це йдеться у Facebook Командування повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що бойова авіація противника і надалі діє на відстані, не входячи в контрольований Збройними Силами України повітряний простір.

5 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено щонайменше 15 повітряних цілей: 14 – безпілотників типу «Орлан» та один літак, попередньо винищувач Су-30см. Літак окупантів збито на Східному напрямку зенітними ракетним підрозділом Повітряних Сил.

У Командуванні повітряних сил зазначають, що «Орлан-10» збивають усіма доступними засобами – зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ, Повітряних Сил, із застосуванням ПЗРК і навіть ракетою класу «повітря-повітря» з українського винищувача.

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