За час повномасштабної війни Україна отримала 12 мільярдів доларів допомоги

12 мільярдів доларів США отримала Україна від початку повномасштабного вторгнення росії. Про це на пресконференції у Варшаві відповів прем’єр-міністр Денис Шмігаль, передає Центр стратегічних комунікацій.

Денис Шмигаль зауважив, що йдеться про озброєння і фінансову допомогу

«З початку широкомасштабної війни Україна отримала 12 мільярдів доларів, що підтримки у вигляді озєння та фінансової допомоги», – заявив прем’єр-міністр.

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