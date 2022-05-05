Встановили особи двох військових рф, які катували і грабували жителів Київщини

Двом військовослужбовцям рф із Бурятії Баясхалану Шультумову та Павлу Аганаєву заочно оголосили підозру у порушенні законів і звичаїв війни. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила генпрокурорка України Ірина Венедіктова.

Йдеться про військовослужбовців частини 46108 рф Баясхалана Шультумова та Павла Аганаєва. Правоохоронці встановили, що на початку березня у тимчасово окупованому селі Бузова Київської області вони незаконно вдерлися до будинку, де ховалися від звірств окупантів одразу кілька сімей.

«Російські військовослужбовці погрожували цивільним вогнепальною зброєю та фізичною розправою. Серед потерпілих – навіть жінки і діти. А чоловіків вони били прикладом автомата, руками й ногами. Крім знущань, військові армії мародерів забрали у людей 60 тисяч доларів», – написала Ірина Венедіктова.

Водночас у Нацполіції уточняють, що обидва військові є уродженцями Бурятії і служать в полку особливого призначення міста Ангарськ рф.

На підставі зібраних доказів правоохоронці заочно оголосили їм підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання – до 12 років тюрми.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у міжнародний розшук, також правоохоронці з’ясовують їхню причетність до інших злочинів, скоєних на території України.

Якщо ви впізнаєте цих російських військовослужбовців і маєте свідчення про їхню участь в інших злочинах, надсилайте докази на спеціальний сайт про воєнні злочини або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75; Бучанської окружної прокуратури: 063-530-69-06.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці встановили особу першого окупанта, якого обвинувачують у вбивствах мирних мешканців Бучі, – командира підрозділу нацгвардії рф Сергія Колоцея.

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