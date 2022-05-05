У Львові запрацював центр допомоги жінкам у кризовій вагітності

У Львові відкрили центр допомоги жінкам у кризовій вагітності. У цьому центрі безкоштовно консультуватимуть, навчатимуть та допомагатимуть жінкам. Заклад діятиме на вул. Личаківській, 47. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Ідея створення такого центру належить громадській організації «Збережи життя», яку запустили спільно із Львівським міським центром соціальних служб у місті.

«Тут, у центрі, пропагуватимуть традиційні родинні цінності, такі як щасливе материнство та відповідальне батьківство та партнерство. Центр спеціалізується на питаннях проблеми зниження рівня народжуваності, запобіганню абортам та їх наслідкам. Ми надаватимемо психоемоційну підтримку майбутній матері, а робота із спеціалістами спрямована на допомогу жінкам із незапланованою вагітність, сім’ям, які переживають трагедію передчасної втрати дитини (завмирання, викидень, захворювання)», – розповідають у Львівському міському центрі соціальних служб «Між нами».

У межах проєкту «Збережи життя» для молодих матерів тут організовуватимуть навчальні проєкти, де формуватимуть необхідні навички правильного догляду за малюком, правил особистої гігієни, побудові гармонійних відносин з партнером, ведення домашніх фінансів та облаштування родинного побуту тощо.

«Українці внесені до переліку вимираючих націй. Наша країна вимирає. Головною причиною цьому є дуже низький рівень народжуваності. Через це ми вирішили допомагати вагітним жінкам, зокрема внутрішньо переміщеним вагітним, які зараз не дуже хочуть народжувати, бояться. Відтак ідея цього центру – показати жінці, що в цей нелегкий час тут її підтримають, їй допоможуть психологічно чи матеріально, будуть супроводжувати її під час вагітності і після народження немовляти. Нам важливо показати, що майбутнє є, що сьогодні можна і треба народжувати», – зазначив Дмитро Колесник, один із авторів проєкту.

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