Парки Львова будуть обробляти від кліщів. Коли не варто йти на прогулянку

Із 10 по 13 травня у Львові візьмуться за акарицидну обробку парків. Львів’ян та гостей міста закликають утриматись від прогулянок, в тому числі й з тваринами, протягом 72 годин із початку робіт. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.
Графік обробки парків Львова від кліщів:
10 травня
- Кортумова гора;
- 700-річчя Львова;
- «Замарстинівський»;
- імені Івана Франка;
- Під Голоском;
- «Високий замок»;
- Регіональний ландшафтний парк «Знесіння»;
- Парк, обмежений вул. І. Миколайчука, вул. Гетьмана І. Мазепи, вул. Пилипа Орлика.
11 травня
- імені Папи Римського Івана-Павла ІІ;
- «Снопківський»;
- «Залізна Вода»;
- Архангела Михаїла (на вул. Стрийській);
- Стрийський парк.
12 травня
- Зелена зона «Майорівка»;
- Лісопарк «Погулянка»;
- «Личаківський» (в. т. ч. Пагорб Слави);
- «Левандівський»;
- «Левандівське озеро»;
- Лісопарк «Білогорща»;
- На вул. Роксоляни;
- «Кольонія».
13 травня
- «Піскові озера»;
- «Горіховий Гай»;
- «Скнилівський»;
- «Бондарівка».
- імені І. Виговського;
- Парк імені Б. Хмельницького (Брюховичі).
У міському управлінні екології наголошують, що парки та зелені зони оброблятимуть препаратом «Ципертрин», який діє винятково на паразитів і не є шкідливим для людей та тварин.
Однак львів’ян все-таки просять утриматись від відвідування парків (в тому числі й для вигулу собак) упродовж 72 годин із моменту початку обробки.
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Наталя Дуляба