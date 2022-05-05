Парки Львова будуть обробляти від кліщів. Коли не варто йти на прогулянку

Із 10 по 13 травня у Львові візьмуться за акарицидну обробку парків. Львів’ян та гостей міста закликають утриматись від прогулянок, в тому числі й з тваринами, протягом 72 годин із початку робіт. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Графік обробки парків Львова від кліщів:

10 травня

Кортумова гора;

700-річчя Львова;

«Замарстинівський»;

імені Івана Франка;

Під Голоском;

«Високий замок»;

Регіональний ландшафтний парк «Знесіння»;

Парк, обмежений вул. І. Миколайчука, вул. Гетьмана І. Мазепи, вул. Пилипа Орлика.

11 травня

імені Папи Римського Івана-Павла ІІ;

«Снопківський»;

«Залізна Вода»;

Архангела Михаїла (на вул. Стрийській);

Стрийський парк.

12 травня

Зелена зона «Майорівка»;

Лісопарк «Погулянка»;

«Личаківський» (в. т. ч. Пагорб Слави);

«Левандівський»;

«Левандівське озеро»;

Лісопарк «Білогорща»;

На вул. Роксоляни;

«Кольонія».

13 травня

«Піскові озера»;

«Горіховий Гай»;

«Скнилівський»;

«Бондарівка».

імені І. Виговського;

Парк імені Б. Хмельницького (Брюховичі).

У міському управлінні екології наголошують, що парки та зелені зони оброблятимуть препаратом «Ципертрин», який діє винятково на паразитів і не є шкідливим для людей та тварин.

Однак львів’ян все-таки просять утриматись від відвідування парків (в тому числі й для вигулу собак) упродовж 72 годин із моменту початку обробки.

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