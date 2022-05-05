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Парки Львова будуть обробляти від кліщів. Коли не варто йти на прогулянку

Наталя Дуляба

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Із 10 по 13 травня у Львові візьмуться за акарицидну обробку парків. Львів’ян та гостей міста закликають утриматись від прогулянок, в тому числі й з тваринами, протягом 72 годин із початку робіт. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Графік обробки парків Львова від кліщів:

10 травня

  • Кортумова гора;
  • 700-річчя Львова;
  • «Замарстинівський»;
  • імені Івана Франка;
  • Під Голоском;
  • «Високий замок»;
  • Регіональний ландшафтний парк «Знесіння»;
  • Парк, обмежений вул. І. Миколайчука, вул. Гетьмана І. Мазепи, вул. Пилипа Орлика.

11 травня

  • імені Папи Римського Івана-Павла ІІ;
  • «Снопківський»;
  • «Залізна Вода»;
  • Архангела Михаїла (на вул. Стрийській);
  • Стрийський парк.

12 травня

  • Зелена зона «Майорівка»;
  • Лісопарк «Погулянка»;
  • «Личаківський» (в. т. ч. Пагорб Слави);
  • «Левандівський»;
  • «Левандівське озеро»;
  • Лісопарк «Білогорща»;
  • На вул. Роксоляни;
  • «Кольонія».

13 травня

  • «Піскові озера»;
  • «Горіховий Гай»;
  • «Скнилівський»;
  • «Бондарівка».
  • імені І. Виговського;
  • Парк імені Б. Хмельницького (Брюховичі).

У міському управлінні екології наголошують, що парки та зелені зони оброблятимуть препаратом «Ципертрин», який діє винятково на паразитів і не є шкідливим для людей та тварин.

Однак львів’ян все-таки просять утриматись від відвідування парків (в тому числі й для вигулу собак) упродовж 72 годин із моменту початку обробки.

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