На Сході ЗСУ знищили десятки окупантів та три танки

Українські воїни підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання «Схід» щоденно дають гідну відсіч російським окупантам. 5 травня наші захисники відбили дві атаки окупантів. Про це йдеться у Facebook оперативно-тактичного угруповання «Схід».
Так, за 5 травня втрати ворога становлять:
- особового складу – 32
- танки – 3
- БМП – 2
- БТР – 1
- ББМ – 1
- АТТ – 1
- БПЛА – 2
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Ольга Денисяка