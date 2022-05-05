На Сході ЗСУ знищили десятки окупантів та три танки

Українські воїни підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання «Схід» щоденно дають гідну відсіч російським окупантам. 5 травня наші захисники відбили дві атаки окупантів. Про це йдеться у Facebook оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Так, за 5 травня втрати ворога становлять:

особового складу – 32

танки – 3

БМП – 2

БТР – 1

ББМ – 1

АТТ – 1

БПЛА – 2

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.