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«Азов» оприлюднив відео, як окупанти штурмують «Азовсталь»

Ольга Денисяка

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Російські окупанти  продовжують штурм заводу «Азовсталь», де перебувають українські захисники та цивільні. Бійці полку «Азов» опублікували в Телеграм відео штурму та пожежі на заводі.

«Штурм «Азовсталі» триває! Захисники під щільним вогнем тримають оборону заводу. Ворог застосовує авіацію, артилерію та піхоту», – йдеться в повідомленні.

 

Зазначимо, що бійці полку «Азов» продовжують битися з переважаючими силами ворога на території меткомбінату “Азовсталь” в Маріуполі. Війська рф постійно обстрілюють підприємство, у підвалах якого ховаються мирні мешканці, і вже змогли прорватися на його територію.

За даними віцепрем’єра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, з «Азовсталі» 3 травня евакуювали 156 осіб, кількасот людей ще залишаються на території підприємства, зокрема понад 40 тяжкопоранених військових. 4 травня завершився другий етап евакуаційної операції з Маріуполя, із самого міста та околиць вдалося врятувати 344 людини.

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