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9 травня рф може оголосити анексію тимчасово окупованих територій України, –  МВС

Ольга Денисяка

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Глава росії володимир путін на 9 травня може оголосити про анексію тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Про це заявив в ефірі національного телемарафону радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає hromadske.

За його словами, в кремлі наразі сформувались два крила: одне з них наполягає, що на 9 травня потрібно оголосити про анексію тимчасово окупованих територій.

«Наскільки я розумію, у Кремлі зараз є дві партії. Одна каже, що треба на 9 травня заявити про анексію Донецької та Луганської областей, і навіть Херсонської області, а також тих територій, які зараз окуповані у Запорізькій області. Друга партія каже, що в разі анексії росія просто не матиме шансів люфту для майбутніх переговорів», — сказав він.

Денисенко вважає, що це питання вирішуватимуть у москві найближчими днями.

«Говорити, що він отримає якісь серйозні досягнення до 9 травня, зараз не доводиться взагалі», — додав радник.

Зазначимо, що жодна з перелічених областей не окупована росіянами повністю. Бої зараз тривають на півночі Херсонщини, півдні Запорізької області, а також на заході Луганської та Донецької областей.

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