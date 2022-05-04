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У Львові ще один медцентр надаватиме безкоштовні послуги переселенцям

Андрій Котенський

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У Львові відкрився інноваційний медичний центр, який безкоштовно надаватиме медичні послуги для внутрішньо переміщених осіб. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

У зв’язку із повномаштабним вторгненням росії в Україну медичний центр «МоноДоктор» розробив соціальну програму для допомоги тимчасово переміщеним особам з гарячих точок України. Для них усі необхідні послуги первинної медицини будуть надаватись безкоштовно. На сьогодні, клініка може приймати до 200 переселенців за день.

Повний перелік безкоштовних послуг:

  • Консультації, діагностика та лікування у сімейного лікаря та педіатра;
  • Комплексне спостереження за здоров’ям та профілактичні огляди;
  • Вакцинація дітей і дорослих за Національним календарем щеплень;
  • Направлення до вузьких спеціалістів;
  • Рецепти на ліки, зокрема за програмою «Доступні ліки»;
  • Загальний аналіз крові та загальний аналіз сечі;
  • Вимірювання рівня глюкози та холестерину, тропоніни;
  • Швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити, вагітність;
  • Вимірювання тиску, ваги, зросту, окружності талії, електрокардіограма;
  • Довідки та листки непрацездатності.

Для команди «МоноДоктор» це важлива ініціатива, адже у Львові перебуває велика кількість внутрішніх переселенців з різних регіонів України, тому медичний центр має забезпечити кожного українця гідним рівнем медицини.

«МоноДоктор» – це сучасний центр, що співпрацює з НСЗУ, що стає гарантією надання високого рівня медичних послуг.

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