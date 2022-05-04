росіяни поранили 407 українських дітей

Внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні постраждали щонайменше 627 дітей: 220 загинули, 407 малюків дістали поранення. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Під час обстрілів росіян за минулу добу, на щастя, ніхто з українських дітей не загинув. Кількість жертв не змінилась – 220 малюків, проте побільшало поранених – до 407 осіб (+1).

Ці цифри не є остаточні, оскільки кількість жертв ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 115, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській – 15.

2 травня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами смт. Високопілля Херсонської області та влучання двох снарядів у житловий будинок отримала тяжкі поранення 6-річна дівчинка.

Своїми щоденними бомбардуваннями та обстрілами збройні сили рф пошкодили 1584 закладів освіти, 118 із них зруйновані повністю.

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