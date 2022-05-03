російські окупанти вбили в Україні 220 дітей

Понад 626 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації. За офіційними даними, 220 дітей загинуло та понад 406 отримали поранення. Про це йдеться у Facebook Офісу генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 115, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 45, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15.

2 травня внаслідок ракетного обстрілу російською армією м.Одеса загинув хлопчик 14 років та отримала поранення 17-річна дівчина.

Через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1584 закладів освіти. При цьому 118 з них зруйновано повністю.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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