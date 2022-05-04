Окупанти вдарили ракетами по 8 областях України, – Генштаб

Протягом доби війська рф завдали ракетних ударів по 8 областях України: Дніпропетровській, Кіровоградській, Львівській, Вінницькій, Київській, Закарпатській, Одеській та Донецькій областях. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому вранці 4 травня у Facebook.

Розпочалась 70 доба війна в Україні. Російські окупанти не припиняють наступальні дії на сході держави, аби встановити повний контроль на Донецькою і Луганською областями, а також отримати сухопутний коридор із тимчасово окупованим українським Кримом.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань наразі немає.

Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують прикривати ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Один білоруський ракетний дивізіон здійснює переміщення з пункту постійної дислокації до району призначення.

На Сіверському напрямку ознак формування противником наступального угруповання не виявлено. Щоб посилити охорону російсько-українського кордону, у районах автомобільних пунктів пропуску «Нові Юрковичі», «Погар» та «Ломаковка» Брянської області розгорнули підрозділи збройних сил рф зі складу Центрального військового округу.

На Слобожанському напрямку ворог обстрілював Харків та населений пункт Протопопівка із артилерії та мінометів, вів повітряну розвідку в районі населених пунктів Кутузівка та Олександрівка Барвінковського району Харківської області. Противник намагався вести наступальні дії у напрямку населеного пункту Довгеньке, успіху не мав.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти обстрілюють підрозділи військ ЗСУ.

На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку населеного пункту Шандриголове, бойові дії тривають. Ворог посилює угруповання військ та активізував ведення повітряної розвідки.

Окупанти здійснювали штурмові дії в районі Попасної, бойові дії тривають.

В Маріуполі російські окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів та здійснюють вогневе ураження наших позицій в районі «Азовсталі».

На Запорізькому напрямку ворог проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Оріхів, успіху не має.

У Горлівці до центрального моргу доставлено понад 100 тіл мобілізованих військовослужбовців 1-го армійського корпусу, які загинули на території Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку ворог застосовував артилерію, реактивні системи залпового вогню, озброєння танків уздовж всієї лінії зіткнення. Активізував бойові дії у районі населеного пункту Томина Балка.

На Бесарабському напрямку обстановка залишається напруженою та контрольованою.

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ збили 7 безпілотників та 8 крилатих ракет противника, дані уточнюються.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу ЗСУ відбили 12 атак ворога, знищили 6 танків, 5 артилерійських систем, 15 одиниць бойової броньованої техніки та 9 одиниць автомобільної техніки противника. Є у противника втрати і на інших напрямках, остаточні дані ще уточнюються.

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