За добу ЗСУ відбили 12 ворожих атак

У вівторок, 3 травня, українські військові успішно відбили 12 атак ворога. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Окрім відбитих атак, ЗСУ вдалося знищити низку російської техніки. Зокрема, українські захисники ліквідували 6 танків, 5 артилерійських систем (з них 3 РСЗВ),15 одиниць бойової броньованої техніки та 9 автомобілів ворога.

На Донбасі підрозділи протиповітряної оборони збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

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