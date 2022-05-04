На Львівщині по-новому визначатимуть директорів шкіл

На Львівщині оновили правила проведення конкурсу на посади директорів шкіл. Тепер до складу конкурсної комісії входитимуть й представники самої громади та активісти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

У Львівській ОВА напрацювали Типове положення про конкурс на посади директорів шкіл. Документ вносить зміни щодо формування конкурсних комісій, які й обиратимуть переможця з-поміж претендентів на цю посаду.

Так, третину конкурсної комісії становитимуть представники громади, яких висуватимуть члени освітньої комісії місцевої ради. Друга частина – представники державних органів управління освітою, а третя – представники громадських організацій, яких обиратиме саме колектив навчального закладу. Відтак комісію формуватимуть представники держави, місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства.

«Українське законодавство не передбачає загального положення для всіх громад. На практиці ми побачили, що комісії з відбору директорів шкіл подекуди необ’єктивно обирають переможців. Наша мета – обрати кращих менеджерів у сфері освіти, делегувати повноваження найдостойнішим кандидатам із належним рівнем знань та відповідальності. Адже подальшу реформу освіти будуть впроваджувати саме ці новообрані директори шкіл. А наші діти мають отримати якісну освіту і впевненість у майбутньому», – прокоментував директор обласного департаменту освіти Олег Паска.

Він також зауважив, що кандидат, який хоче стати директором школи, серед документів подаватиме й додатки до дипломів, де вказані їхні оцінки. Також претенденти проходитимуть онлайн-тестування на ресурсах Міносвіти.

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