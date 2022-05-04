Командира Петра Батьківського посмертно нагородили орденом «За мужність»

Указом Президента України лейтенанта Петра Батьківського нагороджено орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). Герой України віддав своє життя за Україну в бою під смт Піски, коли ліквідовували роту кадировців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Захищаючи рідну країну від ворога, у бою під смт Піски загинув командир мотопіхотного взводу лейтенант Петро Батьківський, випускник Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 2021 року.

Уродженець Тернопілля уклав контракт зі Збройними Силами України і з 2009 року проходив службу у підрозділі морської піхоти у Феодосії. 2014 року, після окупації Криму, залишився вірним Військовій присязі і активно долучився до протистояння російському агресору на Сході України. Упродовж 2014–2017 років Петро брав участь у боях з ворогом під Широкиним, Талаківкою, Гранітним, Лебединським, Водяним, Комінтерновим, Троїцьким та Попасною.

Мрію стати офіцером він реалізував, вступивши до Львівського видового вишу, після закінчення якого отримав призначення у Окремий мотопіхотний батальйон «Сармат». З вересня 2021 року підрозділ Петра Батьківського обороняв ділянку фронту у Пісках.

Герой України віддав своє життя за нас 6 березня 2022 року. Офіцер отримав наказ закріпитись на пануючій висоті і не пропустити роту кадировців з танками та артилерією у важливий район оборони.

«… зайняв оборону… Ця ніч буде дуже спекотною. Побажайте нам щастя і помоліться за нас. Пам’ятайте: я вас усіх дуже люблю, а найбільше люблю Україну!», – останні слова Петра Батьківського у фейсбуці, які були написані тієї ночі.

До цього офіцер опублікував зворушливе відеозвернення, у якому закликав усіх триматись та об’єднуватись: «Передаю вам привіт із гарячої точки. Перебуваємо зараз на околиці Донецька і гідно тримаємо оборону. Відповідаємо їм (рашистам – Авт.) артилерією, палимо їхні танки та відсікаємо піхоту. У нас все добре. ЗСУ тримають фланги. Зараз основне завдання, аби ви там всі згуртувались… Облаштуйте бомбосховища для своїх сімей – для жінок та дітей. Скооперуйтесь, допомагайте один одному і підтримуйте бійців тероборони. Будьте гідними громадянами України!»

Указом Президента України лейтенанта Петра Батьківського нагороджено орденом «За мужність» III ступеня (посмертно) – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі.

Спочивай з миром, Мужній Воїне!

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