Кількість жертв смертельної ДТП на Рівненщині зросла до 26 осіб

Внаслідок зіткнення мікроавтобуса, автобуса та бензовоза на Рівненщині кількість загиблих зросла зі 17 до 26 людей. Про це йдеться на сторінці Національної поліції у Facebook.

Аварія сталась у вівторок, 3 травня, орієнтовно о 19:20 год. на трасі Київ – Чоп біля села Ситне Рівненської області.

Тут водій мікроавтобуса Mercedes Vito виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою Mercedes із цистерною з пальним. Від удару бензовоз виїхав на зустрічну смугу, де врізався в автобус Setra, з’їхав у кювет та за мить вибухнув. Вогонь знищив також автобус та мікроавтобус.

На момент ДТП в автобусі, який прямував до Польщі, перебували 34 пасажири та один водій.

Спочатку було відомо про 17 загиблих та десяток постраждалих, втім тепер кількість жертв зросла до 26 осіб: 24 пасажирів та двох водіїв (мікроавтобуса та автобуса). Наймолодшому пасажиру невдовзі мало б виповнитися 12 років, найстаршому – 69 років.

Також 12 людей травмовані, 11 із них – пасажири автобуса та водій бензовоза.

Всі учасники смертельної ДТП були із Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей.

Зазначимо, щоб отримати інформацію про учасників аварії їхні рідні можуть за цим номером поліції: 067-675-42-92.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. На місці продовжують працювати спецслужби, триває зачистка дорожного покриття.

Рух цією частиною траси Київ – Чоп повністю відновлено.

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