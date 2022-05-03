В ДТП на Рівненщині загинули 17 людей: рух до Львова перекритий

На Рівненщині пасажирський автобус зіткнувся з бензовозом. Наразі рух у напрямку Львова неможливий. Про це пише Суспільне.

У вівторок, 3 травня, близько 19:30, біля села Ситне на Рівненщині рейсовий автобус зіткнувся з бензовозом. Наразі відомо про 17 загиблих та десяток постраждалих.

За інформацією речниці Нацполіції області Марії Юстицької, рух цією ділянкою траси у напрямку Львова станом на 21:20 повністю перекритий.

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