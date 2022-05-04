Капітан Руслан Макогон повернувся в стрій після важкого поранення

Указом Президента України Володимира Зеленського капітана Руслана Макогона удостоїли орденом Данила Галицького – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Напередодні вторгнення російського агресора в Україну випускнику Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Руслану Макогону було присвоєно чергове військове звання – капітана. Нове визнання, справжня подія у житті, але ще більшу радість він отримав від того, що після важкого поранення, врешті повернувся у стрій на свою посаду командира інженерно-саперної роти.

Після підриву на вибуховому пристрої Руслан втратив обидві ноги. Ампутацію довелось зробити нижче колін. Вісім місяців мужній офіцер проходив реабілітацію та відновлення. Та жодного розпачу, зневіри не було. Навпаки, щоразу міцнішало його бажання повернутись на службу, у свій рідний колектив.

«Я не просто очікував, коли стану на ноги. Щодня, щогодини, щохвилини працював над собою, над тим, аби звикнути до протезів, – розповідає капітан. – Неймовірну допомогу надавали інструктори. Спочатку ходив на милицях, згодом – з однією. Одним словом, розходжувався… Тепер спокійно долаю три кілометри! А можу й пробігти, але небагато. Та головне – я у колективі і підлеглі зустріли радо! Начебто нікуди й не відлучався».

Руслан переконаний, що війна з рашистами завдавала й завдаватиме болю та життєвих проблем українським захисникам. Безперечно, на жаль, військовослужбовці потраплятимуть у подібні ситуації.

Офіцер рекомендує побратимам, в жодному разі не падати духом, а боротись за життя. І обов’язково не замикатись у собі, а вірити у свої можливості та долучатись до спротиву ворогу та виборювати звитягу.

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