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Юна львів’янка здобула дві золоті медалі на чемпіонаті світу з шахів

Наталя Дуляба

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11-річна Анастасія Гнатишин зі Львова виборола два «золота» на чемпіонаті світу з блискавичних шахів серед юнаків та кадетів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Серед дівчат до 12 років Анастасія Гнатишин виборола «золото» як у швидких шахах, так і в бліці.

Це не перша значна нагорода юної спортсменки – чемпіонкою України у своїй віковій групі вона стала ще у 2018 році. А вже у серпні 2019-го привезла додому «срібло» чемпіонату Європи. У грудні того ж року вона стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів.

Анастасія Гнатишин ази шахів освоїла ще у 6 років. Любов до гри дівчинка успадкувала від свого батька, який є кандидатом у майстри спорту. Зараз вона тренується у Володимира Грабінського.

Зазначимо, що чемпіонат світу блискавичних шахів серед юнаків та кадетів проходив цими днями у Греції. Українські шахісти загалом вибороли 14 медалей. У десятку найкращих в обидвох дисциплінах також потрапив й львів’янин Олексій Карвацький.

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