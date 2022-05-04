ОСТАННІ НОВИНИ

10 тисяч доларів за виїзд за кордон: на Львівщині спіймали ще одного «покровителя» призовників

Наталя Дуляба

|

Правоохоронці спіймали на «гарячому» 55-річного мешканця Дрогобицького району, який виготовляв фіктивні документи для виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Зловмисника затримали під час отримання 10 тисяч доларів від «клієнта». За ці гроші він обіцяв виготовити для молодого чоловіка призовного віку пакет фіктивних документів, які нібито надають тому право безперешкодного виїхати з України під час воєнного стану.

Серед цих документів, зокрема, мав бути такий, який підтверджує факт навчання в одному з іноземних вишів.

55-річного «бізнесмена» затримали, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 9 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років із конфіскацією майна.

Наразі триває слідство.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна
Ярослав Зубченко
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна

У «Єдиних новинах» досі працюють люди, які очолювали канали Медведчука, піарили Мураєва та вели марафон «Тхне Соросом». ...

Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії

Українська митниця не спромоглася ввести анонсовані обмеження і продовжила розмитнення автомобілів для власних потреб ук...

Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів