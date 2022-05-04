10 тисяч доларів за виїзд за кордон: на Львівщині спіймали ще одного «покровителя» призовників

Правоохоронці спіймали на «гарячому» 55-річного мешканця Дрогобицького району, який виготовляв фіктивні документи для виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Зловмисника затримали під час отримання 10 тисяч доларів від «клієнта». За ці гроші він обіцяв виготовити для молодого чоловіка призовного віку пакет фіктивних документів, які нібито надають тому право безперешкодного виїхати з України під час воєнного стану.

Серед цих документів, зокрема, мав бути такий, який підтверджує факт навчання в одному з іноземних вишів.

55-річного «бізнесмена» затримали, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 9 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років із конфіскацією майна.

Наразі триває слідство.

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