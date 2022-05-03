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росіяни пішли на штурм «Азовсталі» у Маріуполі

Андрій Котенський

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Російські загарбники розпочали штурм заводу «Азовсталь», який боронять українські Сили оборони в заблокованому Маріуполі. Про це повідомив заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар (Калина) у коментарі Українській правді.

За словами Паламара, окупанти просто зараз намагаються прорватися на територію заводу. Перед штурмом російська авіація бомбила комбінат.

«Цілу ніч нас бомбардували авіабомбами, загинуло двоє цивільних жінок, а зараз відбувається штурм «Азовсталі», – повідомив командир азовців.

Після часткової евакуації цивільних з території “Азовсталі” російські окупанти 2 травня обстрілювали територію заводу «Азовсталь», де переховуються цивільні та українські захисники. Виникла сильна пожежа, яку було видно з усіх районів міста.

Оборонці Маріуполя закликали евакуювати усіх із «Азовсталі», включно із військовими.

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