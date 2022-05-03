ООН зафіксувала 3 193 загиблих цивільних українців від агресії Росії

Організація Об’єднаних Націй зафіксувала 3 193 випадки загибелі та 3 353 випадки поранень цивільних українців унаслідок війни з Росією. Про це повідомили у пресслужбі ООН.

Так, станом на ранок вівторка, 3 травня, в ООН зафіксували 6 546 жертв серед цивільного населення в Україні. Серед них 3193 загиблих і 3353 поранених.

За даними Організації, росіяни вбили в Україні 1140 чоловіків, 734 жінки, 71 дівчина і 84 хлопчика, а також 72 дитини і 1092 дорослих, стать яких поки невідома.

Окрім того, російські окупанти поранили 409 чоловіків, 329 жінок, 70 дівчат і 82 хлопчиків, а також 169 дітей і 2294 дорослих, стать яких поки невідома.

Найбільше українців постраждали на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Там було вбито 1 663 людей та ще 1 525 поранено.

«Більшість зафіксованих втрат серед цивільного населення були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари», – йдеться в повідомленні.

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