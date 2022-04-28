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Членство нардепа Ковальова у фракції «Слуга Народу» призупинили через співпрацю з окупантами

Анастасія Диняк

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Партія «Слуга Народу» призупинила членство у своїй фракції нардепа Олексія Ковальова, який спілкується з російськими військовими на тимчасово окупованій території Херсонщини. Про це йдеться у спільній заяві політичної партії «Слуга Народу» та фракції «Слуга Народу» у Верховній раді.

Так, Олексій Ковальов, народний депутат України, наразі перебуває на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Там він дає інтерв’ю та спілкується з російськими військовими. Окрім того, нардеп не бере участь у національному спротиві російській агресії та окупації.

«Звернулися до Генерального прокурора України Ірини Венедиктової, голови Служби Безпеки України Івана Баканова із закликом порушити відповідну кримінальну справу», – йдеться у повідомленні.

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