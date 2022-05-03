На Донеччині росіяни вбили 21 людину за добу

У вівторок, 3 травня, російські окупанти вбили 21 мирного мешканця на Донеччині. Ще 27 людей поранені. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, наразі це найбільша кількість жертв від рук окупантів на Донеччині після обстрілу залізничного вокзалу Краматорську. Тоді загинули 52 людини.

Росіяни вбили за добу десятьох цивільних в Авдіївці, п’ятьох у Лимані, чотирьох у Вугледарі, одного у Великій Новосілці та ще одного у Шандриголовому.

«Вдалося також уточнити інформацію щодо 2 загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо», – додав Кириленко.

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