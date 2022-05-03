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До Запоріжжя прибули евакуйовані з «Азовсталі»

Анастасія Диняк

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До Запоріжжя прибули автобуси з понад 150 людьми, яких евакуювали з маріупольської «Азовсталі». Про це пише Суспільне.

У вівторок, 3 травня, у Запоріжжі зустрічали українців, які протягом двох місяців рятувалися разом з українськими військовими у підземних сховищах «Азовсталі» у тимчасово окупованому російським військовими Маріуполі.

За словами міністерки з реінтеграції Ірини Верещук, всього вдалося евакуювали понад 150 людей. Серед них – жінки, діти та люди похилого віку.

Евакуйованих мають оглянути медики, далі надаватимуть психологічну допомогу та забезпечать необхідними медикаментами, продуктами й гарячим харчуванням. Незабаром їх розселятимуть в навчальних закладах Запоріжжя.

Зауважимо, для евакуації підготували 50 автобусів, однак, російські окупанти не дозволили людям з Токмака та Василівки сісти в евакуаційні автобуси дорогою до Запоріжжя.

Ірина Верещук додала, що на території «Азовсталі» і в самому Маріуполі залишається велика кількість людей, які потребують допомоги.

«Сотні жінок і дітей лишились там, і ми не змогли їх врятувати. Росія хоче, щоб цивільні люди залишалися живим щитом для її війська», – каже вона.

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