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До Дня матері батькам загиблих Героїв зі Львова виплатять допомогу

Ольга Денисяка

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Щорічно в другу неділю травня в Україні відзначають День матері, а згодом – День батька.  З цієї нагоди місто виплатить матеріальну допомогу батькам воїнів-Героїв, які віддали життя за Україну. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Допомогу в розмірі 10 000 грн отримають 118 батьків-мешканців Львівської міської територіальної громади. На ці виплати виділили1 млн 180 тис. грн.

Така допомога у Львові є щорічно з 2015 року. Зараз виплату отримають батьки тих Героїв, які загинули до 24 лютого цього року.

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