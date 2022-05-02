Ворог вдарив по Одесі ракетами. Є поранені і загиблі

В понеділок, 2 травня, росія завдала ракетного удару по Одесі. Є поранені і загиблі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Ворог завдав ракетного удару по одному з об’єктів інфраструктури Одеси. На жаль, є загиблі та поранені», – написав він.

Оновлено о 22:00 год.: Одеська міськрада з посиланням оперативне командування «Південь» повідомила, що ракета влучила в житловий будинок, де перебували п’ятеро людей. Загинув 15-річний хлопець, ще одну неповнолітню дитину з пораненнями доставили в лікарню.

З іншими особами, які перебували у будівлі на момент атаки, працюють психологи ДСНС. Після ліквідації пожежі на місці події працюватиме слідчо-оперативна група.

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