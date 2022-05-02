Ситуація на фронтах: зведення Генштабу

Окупаційні війська рф продовжують наступальні дії на сході України, найбільша їхня активність – на Слобожанському та Донецькому напрямках. Про це у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 2 травня у Facebook.

На Слобожанському напрямку угруповання ворога зі складу 6-ої загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів продовжують обстріли Харкова.

На Ізюмському напрямку тривають наступальні дії противника у напрямках Ізюм – Барвінково та Ізюм – Слов’янськ.

Для посилення угруповання окупанти переміщають підрозділи ствольної та реактивної артилерії. Аби вдосконалити транспортну інфраструктуру, ворог встановив понтонно-мостову переправи через річку Сіверський Донець.

У Бєлгородській області триває зосередження резервів окупантів для ведення бойових дій у Східній операційній зоні.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджено на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна та просуванні у напрямках населених пунктів Лиман і Сіверськ.

На Запорізькому, Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог перегруповує війська, посилює артилерійські підрозділи та підрозділи протиповітряної оборони. Намагається налагодити систему матеріально-технічного забезпечення військ на цих напрямках. Противник і надалі завдаває ракетно-бомбових ударів по об’єктах у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

На Таврійському напрямку триває перегрупування підрозділів й інженерне обладнання позицій. Зокрема, на вогневих позиціях у районі населеного пункту Токмак Запорізької області розгорнуто підрозділ ствольної артилерії. Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій українських військових у районі населеного пункту Оріхів.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області противник розгорнув склад паливно-мастильних матеріалів, пункт ремонту і відновлення пошкодженої техніки.

На Південнобузькому напрямку ворог веде бойові дії з метою покращення свого тактичного положення. Не полишає спроб вийти на адміністративний кордон Херсонської області, продовжує розгортати підрозділи реактивної та ствольної артилерії для вогневого ураження позицій наших військ.

На Бесарабському напрямку обстановка у Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою. Противник через підконтрольні ЗМІ продовжує розповсюджувати провокативні повідомлення про посилення загрози населенню Придністров’я з боку України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках Генштаб не виключає імовірності проведення противником демонстративних та провокаційних дій у прилеглих до державного кордону України районах.

Загроза ракетних ударів по об’єктах на території всієї України досі зберігається.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі противника залучають до ракетних ударів по території України, виконують завдання ізоляції району ведення бойових дій та ведуть розвідку.

«Ворог продовжує знищувати об’єкти цивільної інфраструктури України. Завдає ракетно-бомбових ударів та здійснює артилерійські обстріли житлових районів міста Миколаєва, а також населених пунктів Дніпропетровської, Запорізької, Луганської та Харківської областей», – додають у Генштабі.

Водночас на тимчасово зайнятих територіях російські окупанти штучно створюють і загострюють гуманітарну та економічну кризи. В населених пунктах бракує ліків, асортимент продуктових магазинів обмежений, не функціонують банки.

Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.