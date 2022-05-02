Шпиталь Шептицького у Львові надає безкоштовні консультації для переселенців

БФ «Шпиталь Шептицького» ‒ перший католицький медичний заклад пропонує безкоштовні медичні послуги спеціалістів для осіб, що приїхали з інших областей України (ВПО). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі шпиталю.

Безкоштовні консультації у шпиталі надають психологи, невролог, гінеколог та сімейний лікар/терапевт. Окрім цього, пропонуємо ультразвукову діагностику органів черевної порожнини, органів малого тазу, молочних та щитоподібної залоз, суглобів, судин дуги аорти та м’яких тканин.

Для внутрішньо переміщених осіб, що залишились на довгострокове проживання, доступне підписання декларації із сімейним лікарем.

Прийом внутрішньо переміщених осіб здійснюється лише за попереднім записом.

Для цього телефонуйте: (032) 235 22 69, (063) 605 53 66, (068) 699 15 67, (066) 779 08 81

Локація: м. Львів, вул. Озаркевича, 4

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