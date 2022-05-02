Росіяни обстріляли багатоповерхівки на Запоріжжі: є загиблі

1 травня російські окупанти обстріляли багатоповерхівки Оріхова, що на Запоріжжі. Внаслідок обстрілів загинули дві людини. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Запорізької ОВА.

Зазначається, що російські військові гатили по цивільній інфраструктурі Оріхова і влучили у багатоповерхові будинки.

Внаслідок ворожого обстрілу із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували чотирьох людей, ще двоє чоловіків від отриманих осколкових поранень загинули.

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