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Пара з Лисичанська відсвяткувала весілля у львівській лікарні

Наталя Дуляба

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Оксана й Віктор, переселенці з Лисичанська, одружилися просто у лікарняній палаті у Львові, де дівчина проходить реабілітацію після втрати ніг. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

23-річна Оксана, медсестра з Лисичанська, втратила ноги 27 березня. Того дня вона разом зі своїм коханим Віктором поверталася додому знайомою стежкою. Дівчина йшла попереду і, побачивши небезпеку, хотіла попередити чоловіка, але вже за секунду біля неї розірвалася міна.

Віктор дивом не постраждав, а от Оксані відірвало ноги та чотири пальці лівої руки.

Першу допомогу жінка отримала в лікарні Лисичанська. Там їй провели одразу чотири операції. Далі Оксану евакуювали до Дніпра, де їй гоїли рани та готували кінцівки до протезування. Тепер тиждень тому евакуаційним потягом вона прибула до Львова. Попереду – ще реабілітація і протезування.

Пара, яка вже шість років разом і виховує двох діток, переконана: життя не варто відкладати на потім. Відтак закохані вирішили одружитися просто у лікарняній палаті.

Обручки їм купили у Львові, торт спекли волонтери. Церемонія відбулася в РАЦСі, а святкування – у палаті Центру хірургії Першого медоб’єднання. Саме тут вони станцювали свій перший шлюбний танець.

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