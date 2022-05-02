Окупанти масово відмовляються йти в новий наступ на Харківщині, – СБУ

Окупанти з рф так бояться українські Збройні Сили, що масово відмовляються йти в новий наступ на Харківщині. Про це свідчить телефонна розмова загарбника, яку перехопила й опублікувала СБУ.

Спецслужба перехопила розмову російського військового у районі Ізюма Харківської області. Він розповідає своєму знайомому про масові відмови йти в новий наступ і що вже навіть не діють погрози розстрілу за невиконання наказу.

«Мы, короче… отказались от этой ху*ни, понял? И нас тут держат вообще жестко, чуть ли не до расстрела. Мы хотим уехать, а нас не отправляют. Он говорит: нам сказали вас расстрелять», – скаржиться окупант своєму знайомому в рф.

На запитання про причину відмови відповідає: «Ну они прямо на передовую отправляют, в самую ж*пу. И нас на мясо… А там сидит чисто артилерия… а под артилерию лезть – это вообще пи*дец», – пояснює російський загарбник.

Нагадаємо, біля Ізюма російські окупанти зазнали значних втрат просто під час підготовки до свого нового наступу. ЗСУ розгромили їхню важку техніку, зібрану в одному місці. Як це відбувалось, дивіться на відео тут.

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