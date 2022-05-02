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Поблизу Ізюма ЗСУ розгромили окупантів, які готувались до нового наступу

Наталя Дуляба

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Окупанти зазнали значних втрат під час підготовки до нового наступу поблизу Ізюма. Українські військові успішно розгромили зібрану важку техніку ворога. Про це йдеться на сторінці управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.

Угруповання військ рф перебувало у селі Сулигівка, що біля Ізюма. Готуючись до чергової хвилі наступу, окупанти зосередили там значну кількість важкої техніки. Її українські військові успішно знищили, завдавши удару по ворожій цілі.

Кількість знешкодженої техніки і втрати серед особового складу противника наразі ще не уточняють.

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