Поблизу Ізюма ЗСУ розгромили окупантів, які готувались до нового наступу

Окупанти зазнали значних втрат під час підготовки до нового наступу поблизу Ізюма. Українські військові успішно розгромили зібрану важку техніку ворога. Про це йдеться на сторінці управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.

Угруповання військ рф перебувало у селі Сулигівка, що біля Ізюма. Готуючись до чергової хвилі наступу, окупанти зосередили там значну кількість важкої техніки. Її українські військові успішно знищили, завдавши удару по ворожій цілі.

Кількість знешкодженої техніки і втрати серед особового складу противника наразі ще не уточняють.

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