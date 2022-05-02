На Львівщині шахрай продавав непридатні пластини для бронежилетів

20-річний мешканець Львівщини продав волонтерам пластини для бронежилетів, які непридатні для військових цілей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про 20-річного мешканця Золочівського району, який нажився на 140 тисяч гривень на волонтерах.

Слідство встановило, що юнак знайшов в Instagram волонтерів, які допомагають добровольчим батальйонам, написав їм і запропонував пластини для бронежилетів.

Шахрай запевняв, що пластини виготовлені з бронесталі й витримують постріли кулі згідно з державними стандартами для бронежилетів.

«В подальшому, ввійшовши в довіру до волонтерів, фігурант під виглядом таких бронепластин продав їм пластини, вирізані із звичайного металу, які непридатні для військових цілей», – кажуть у прокуратурі.

На такій схемі хлопець заробив 140 тисяч гривень.

Як уточняють у Нацполіції Львівщини, що першу партію пластин необхідного класу захисту юнак отримав з-за кордону. Однак замість того, щоб передати їх волонтерській організації, продав за 60 тисяч гривень.

Потім шахрай домовився про постачання цій організації ще 600 металевих пластин для бронежилетів за 110 тисяч гривень. Однак зважаючи на дефіцит на ринку металевих пластин, хлопець самостійно виготовив пробну партію зі 150 підроблених бронеплит, які й продав волонтерам.

При перевірці якості отриманих пластин з’ясувалось, що вони не витримували пострілу кулі автоматичної зброї калібрів 5,45 і 7,62 мм та фактично не відповідали вимогам нормативів відповідного класу захисту.

Відповідно до висновків експертного дослідження, бронепластини були виготовлені зі звичайного металу товщиною 8 мм, який прострілюється з автоматичної зброї і не гарантує безпеки при використанні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.190 ККУ (шахрайство, що завдало значної шкоди). Максимальне покарання, передбачене статтею, – до 5 років обмеження волі або до 3 років позбавлення волі.

Наразі триває слідство, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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