Львівщина передасть на передову сім броньованих «швидких»

Львівському Обласному Центру Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф передадуть сім автомобілів швидкої допомоги PINZGAUER. Їх відправлять українським захисникам на передову. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОВА.

Сучасні карети швидкої отримають завдяки співпраці Міністерства охорони здоров’я України, посольства України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії (Embassy of Ukraine to the UK) та українського благодійного фонду.

Йдеться про броньовані, повнопривідні транспортні засоби, які одночасно можуть перевозити двох-трьох пацієнтів. Ці автомобілі передадуть в розпорядження медично-військових підрозділів на сході України. Компанія Venari Group, що виробляє «швидкі», переобладнала їх на реанімобілі.

«Лікарі, які перебувають з воїнами на передовій – це наші справжні герої. Надані їм нові міцні карети швидкої допоможуть врятувати ще більше життів українців, які потерпають від обстрілів та вибухів», – повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Зазначимо, що першу партію з трьох автомобілів уже відправили на схід.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.