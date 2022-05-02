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Львівщина передасть на передову сім броньованих «швидких»

Ольга Денисяка

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Львівському Обласному Центру Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф передадуть сім автомобілів швидкої допомоги PINZGAUER. Їх відправлять українським захисникам на передову. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОВА.

Сучасні карети швидкої отримають завдяки співпраці Міністерства охорони здоров’я України, посольства України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії (Embassy of Ukraine to the UK) та українського благодійного фонду.

Йдеться про броньовані, повнопривідні транспортні засоби, які одночасно можуть перевозити двох-трьох пацієнтів. Ці автомобілі передадуть в розпорядження медично-військових підрозділів на сході України. Компанія Venari Group, що виробляє «швидкі», переобладнала їх на реанімобілі.

«Лікарі, які перебувають з воїнами на передовій  – це наші справжні герої. Надані їм нові міцні карети швидкої допоможуть врятувати ще більше життів українців, які потерпають від обстрілів та вибухів», – повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Зазначимо, що першу партію з трьох автомобілів уже відправили на схід.

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